الامارات | الهند أكبر مسبب للتلوث البلاستيكي في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعد الهند أكبر ملوث بلاستيكي في العالم، بحسب دراسة عالمية مخصصة لهذه المشكلة نشرها فريق من الباحثين وشددوا على مخاطر اللجوء المتكرر إلى الحرق العشوائي لهذه النفايات.

وتوصّل معدو الدراسة، وهم باحثون في جامعة ليدز - عادة ما ينشرون دراساتهم في مجلة «نيتشر» - إلى أن 52.1 مليون طن من البلاستيك تم رميها في البيئة عام 2020.

والهند هي أكبر ملوث بـ9.3 ملايين طن من البلاستيك، أي نحو خُمس الإجمالي العالمي، وهو ما يعكس حجم سكانها الكبير، لكن أيضاً الإحجام عن جمع الكمية الأكبر من النفايات فيها. وبحسب الدراسة، تشكل النفايات غير المجمعة المصدر الرئيس للتلوث البلاستيكي في دول الجنوب. وتلي الهند نيجيريا (3.5 ملايين طن) وإندونيسيا (3.4 ملايين طن). أما الصين (2.8 مليون طن) التي كانت تعد أكبر ملوث في التقييمات السابقة، فاحتلت المرتبة الرابعة في هذه الدراسة.

وقال معدو الدراسة تعليقاً على مرتبة الصين: «إن هذه النتيجة تعكس استخدامنا لبيانات حديثة، وتُظهر تقدماً كبيراً في حرق النفايات وطمرها الخاضع للرقابة».

واستخدم الباحثون أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي لوضع نماذج لإدارة النفايات في أكثر من 50 ألف منطقة. ويأملون أن تُفضي استنتاجاتهم - التي تُكمل تقييمات أخرى للأمم المتحدة أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متضاربة أحياناً - إلى إثراء مناقشات المسؤولين في بوسان (كوريا الجنوبية) في نهاية العام، بهدف وضع حجر أساس لأول معاهدة عالمية لمكافحة التلوث البلاستيكي.