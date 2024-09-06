الامارات | لسع النحل.. علاج بديل يلقى شعبية في العراق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعالج مربي النحل والمعالج المؤهل بلسع النحل، مصطفى كنعان، المرضى بالعلاج البديل في مدينة الموصل العراقية، وهو علاج يكتسب شعبية بين مرضاه الذين تخلوا عن علاج أمراضهم بالأدوية الحديثة.

ولدى كنعان مزرعة نحل وبدأ في استخدام العلاج بلسع النحل عام 1997. وكان العلاج مجانياً في البداية، لكنه الآن يتقاضى ما يصفه برسوم رمزية، 1000 دينار عراقي (نحو 75 سنتاً) لكل جلسة.

ويعود استخدام العلاج بلسع النحل إلى آلاف السنين في تاريخ البشرية، إذ استُخدم في أماكن مثل اليونان القديمة ومصر والصين.

ويزعم مؤيدو العلاج بلسع النحل (استخدام النحل أو منتجاته كطب بديل)، أنه فعّال للغاية مع مجموعة كبيرة ومتنوّعة من الأمراض، ويؤدي إلى نتائج جيدة في بعض المشكلات الأكثر صعوبة ومزمنة، والتي يصعب علاجها بالأدوية الحديثة.

ويؤكد متردّدون على عيادة كنعان للعلاج بلسع النحل تحسّن حالتهم أو حالات أقاربهم بعد تلقي جلسات اللسع بالنحل.

وعلى الرغم من ذلك تشكك منظمات طبية ذات صيت في فعالية العلاج بلسع النخل.

ويقول موقع ويب ميد الطبي الأميركي، إنه لا توجد أدلة علمية تذكر تدعم فكرة أن لسع النحل له فوائد للعديد من الأمراض. ويضيف أن بعض الأدلة تشير إلى أنه يمكن أن يساعد في تقليل الألم في بعض الحالات، لكنه لا يفعل شيئاً يُذكر لعلاج المرضى على المدى الطويل.