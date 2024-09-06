الامارات | فيلم «بليتز» التاريخي يفتتح مهرجان لندن السينمائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُفتَتَح مهرجان لندن السينمائي في أكتوبر المقبل بفيلم «بليتز» Blitz الدرامي التاريخي للمخرج البريطاني ستيف ماكوين عن الحرب العالمية الثانية، وسيعطي لمحة عن المسلسل التلفزيوني الجديد لمبتكر «بيكي بلايندرز»، على ما أعلن المنظمون أمس.

ويُعرض الفيلم الروائي الجديد للمخرج الذي فاز شريطه «تويلف ييرز إيه سليف» بجائزة الأوسكار في مستهل مهرجان لندن، الذي ينطلق في 9 أكتوبر ويستمر 12 يوماً في العاصمة البريطانية.

وقالت مديرة المهرجان كريستي ماثيسون، إن فيلم «بليتز» الذي يُشكّل نوعاً من «لوحة عن الحياة البريطانية» خلال القصف الألماني لإنجلترا عامي 1940 و1941، كان الخيار الأمثل لبداية المهرجان.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي عن المهرجان، أن «هذا الفيلم الطويل، الذي يتولى بطولته ساويرس رونان وهاريس ديكنسون، مبهر بصرياً».

وسيحظى المشاهدون أيضاً بفرصة الاطلاع على لمحة عن المسلسل التلفزيوني الجديد لمبتكر مسلسل «بيكي بلايندرز» ستيفن نايت، بعنوان «إيه ثاوزند بلوز» من بطولة الممثل البريطاني ستيفن غراهام.

ويتناول هذا المسلسل الذي يُعرض السنة المقبلة على منصة البث التدفقي «ديزني» في المملكة المتحدة ودول أخرى، وعلى «هولو» في الولايات المتحدة، العالم المظلم للملاكمة غير القانونية في لندن في ثمانينات القرن الـ19.

ومع أن هذا المهرجان ليس واحداً من الأحداث السينمائية الكبرى في أوروبا كمهرجانات كان والبندقية وبرلين، لكنه اشتهر باختياره مجموعة قيّمة من الأفلام في برنامجه، وبتسليطه الضوء على المواهب البريطانية الناشئة.

وتتضمن هذه الدورة عرض 253 فيلماً روائياً أو قصيراً أو مسلسلاً أُنتِجَت في نحو 80 دولة بـ63 لغة.