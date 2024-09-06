الامارات | مقتل 17 طفلا على الأقل بحريق في مدرسة في كينيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 17 طفلا على الأقل بحريق في مدرسة في كينيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 سبتمبر 2024
لقي 17 تلميذا على الأقل حتفهم بعدما شبّ حريق في المسكن التابع لمدرستهم في وسط كينيا، حسبما أفادت الشرطة الجمعة.
وأوضحت الشرطة أن الحريق في هيلسايد إنداراشا أكاديمي في مقاطعة نييري، اندلع قرابة منتصف الليل، واجتاح مسكنا كان التلاميذ ينامون فيه.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة ريسيلا أونيانغو "هناك 17 قتيلا جراء هذا الحادث وهناك أيضا آخرون نُقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح خطرة".
ولم تكشف الشرطة عن أعمار الضحايا.
وتابعت أونيانغو أن "الجثث التي انتشلت من موقع الحادث كانت محترقة لدرجة أنه لم يعد ممكنا التعرف عليها"، مشيرة إلى إصابة عدد آخر 16 منهم في حالة خطرة، وقد نقلوا إلى مستشفى قريب.
وأضافت "يرجّح انتشال المزيد من الجثث بمجرد الانتهاء من معاينة موقع الحادث" لافتة إلى أن سبب الحريق ما زال غير معروف، لكن فتح تحقيق لاستبيانه.
ولقي تسعة طلاب حتفهم في سبتمبر أيلول 2017 في حريق بمدرسة في العاصمة نيروبي.
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