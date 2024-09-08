تظهر قبل 3 أشهر.. 5 علامات تنذر بالإصابة بالسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من الخطأ تجاهل الأعراض المفاجئة التي تشبه أعراض السكتة الدماغية والتي تختفي بسرعة.

ولكن أعراض السكتة الدماغية التي تختفي بعد فترة وجيزة من حدوثها لا يجب تجاهلها، وفق ما كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويمكن أن تكون هذه العلامات التحذيرية ما يسمى "بالنوبة الإقفارية العابرة TIA".

وتعرف هذه الحالة أيضا باسم " السكتة الدماغية الصغيرة " أو "السكتة الدماغية التحذيرية"، وأعراضها مشابهة لأعراض السكتة الدماغية تكون على هيئة وجه مترهل وضعف في الذراع وكلام غير واضح، والفرق الوحيد هو أنها لا تؤدي إلى إصابة عصبية دائمة.

ولكن الأشخاص الذين يعانون من نوبة نقص التروية العابرة غالبا ما يصابون بسكتة دماغية كاملة وهي حالة طبية خطيرة تهدد الحياة حيث ينقطع إمداد الدم إلى جزء من الدماغ في الأيام أو الأسابيع التالية.

أعراض السكتة الدماغية التحذيرية:

فقدان التوازن:

قد يعاني الشخص من تغيرات وفقدان التوازن.

البصر:

التغييرات في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو فقدان البصر أو الرؤية المزدوجة أمر يجب الانتباه إليه.

الوجه:

قد ينخفض ​​الوجه إلى جانب واحد، وقد لا يتمكن الشخص من الابتسام، أو قد ينخفض ​​فمه أو عينه.

الذراعين:

قد لا يتمكن الشخص من رفع كلتا ذراعيه وإبقائها مرفوعتين بسبب ضعف أو خدر في أحد الذراعين.

الكلام:

يكون كلام الشخص المصاب غير واضح أو مشوه، أو لا يكون قادرا على التحدث بالرغم من أنه يبدو مستيقظا؛ ويواجه أيضا مشكلات في فهم ما يقوله للآخرين.

ويمكن أن تعاني من مزيج من هذه العلامات أو من عرض واحد فقط، لذلك من المهم عدم الانتظار حتى ظهور أكثر من علامة.

المدة المحددة:

النوبات الإقفارية العابرة قد تستمر لمدة خمس أو عشر دقائق، ولكنها في بعض الأحيان تستمر لمدة 30 إلى 60 ثانية فقط.

كما أن التأثيرات تستمر من بضع دقائق إلى ساعات وتختفي تماما خلال 24 ساعة.

وقد لا تستمر "السكتة الدماغية الصغيرة" سوى ثوانٍ أو دقائق، ولا يجب إهمالها أبدا بسبب سرعتها في الاختفاء.

ماذا تفعل إذا تعرضت لسكتة دماغية؟

يجب استشارة الطبيب فورا، وأيضا تناول الأسبرين.

ويختلف العلاج وفقا للسن والتاريخ الطبي.

الأمور التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية:

تحدث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تمنع جلطة دموية تدفق الدم والأكسجين إلى المخ، ويحدث هذا عادة بسبب ضيق الشرايين بمرور الوقت.

وفي حين أن الشرايين يمكن أن تضيق بشكل طبيعي مع تقدم العمر، إلا أن عوامل أخرى، بعضها يمكن الوقاية منه، يمكن أن تؤدي إلى تسريع العملية:

التدخين

السمنة

شرب الكثير من الكحول

ضغط دم مرتفع

ارتفاع مستويات الكولسترول

مرض السكري

السكتة الدماغية النزفية الأقل شيوعا تحدث بسبب النزيف في الدماغ أو حوله، والذي عادة ما يكون نتيجة لارتفاع ضغط الدم.

ومن العوامل التي تساهم في ارتفاع ضغط الدم:

زيادة الوزن أو السمنة

شرب الكثير من الكحول

التدخين

قلة ممارسة الرياضة

الإجهاد الذي قد يسبب ارتفاعا مؤقتا في ضغط الدم

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