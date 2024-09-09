الامارات | ديبيكا بادكون ورانفير سينغ يستقبلان طفلتهما الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير أمس، أن الممثلين الهنديين ديبيكا بادكون ورانفير سينغ استقبلا طفلتهما الأولى.

وأوردت صحيفة «هندوستان تايمز» أن الولادة تمت في مستشفى «إتش إن ريلاينس» في مومباي.

وشوهد الزوجان، إضافة إلى أفراد من أسرتيهما، يصلون إلى المستشفى. وكان الزوجان قد أعلنا نبأ الحمل في فبراير الماضي.

يُشار إلى أن ديبيكا ورانفير تزوجا في بحيرة كومو في إيطاليا عام 2018.

وبدأت ديبيكا المولودة في عام 1986 مسيرتها مع عروض الأزياء وحازت جوائز عدة في هذا المجال، ثم انتقلت إلى السينما، وبرزت في أفلام عدة بـ«بوليوود»، وكانت انطلاقتها عام 2007 في «أوم شانتي أوم» مع النجم الشهير شاروخان. أمّا رانفير سينغ الذي وُلد عام 1985، فبدأ مشواره الفني مع مجال الإعلان كمؤلف، وتحقق حلمه بالتمثيل في 2010، إذ اختير رانفير لبطولة فيلم Band Baaja Baaraat الذي حقق نجاحاً كبيراً.