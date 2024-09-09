الامارات | يرتكبان جريمة قتل بعد ساعات من زفافهما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 سبتمبر 2024

ألقت شرطة مدينة فلينت الأمريكية، القبض على زوجين بعد دهس العريس صديقه عمداُ بسيارته الرياضية ما أدى إلى وفاته .

وتوفي الضحية، تيري تايلور جونيور، 29 عاماً، في مستشفى محلي بعد نقله إلى هناك لتلقي العلاج من إصابات خطيرة، أصيب بها بعد زفاف صديقه الذي دخل معه في مشاجرة، أدت إلى دهسه عمداً بواسطة سيارة رياضية كبيرة كانت تسير بسرعة عالية، وكان يقودها العريس، بحسب ما ذكرت الشرطة.

وقال ديفيد ليتون، المدعي العام لمقاطعة جينيسي: «لم أشاهد قط شيئاً كهذا، رأيت أشخاصاً يدهسون أشخاصاً آخرين، ولكن ليس بهذه السرعة بعد حفل زفافه».

وقالت الشرطة:«إنها ألقت القبض على شيرا وحجزته بتهمة القتل من الدرجة الثانية».

كما تم القبض على العروس للاشتباه في مشاركتها في الجريمة الجنائية».