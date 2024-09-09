الامارات | التحقيق مع أستاذ بالأزهر أفتى بجواز سرقة الكهرباء والمياه

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شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع أستاذ بالأزهر أفتى بجواز سرقة الكهرباء والمياه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 سبتمبر 2024
قررت جامعة الأزهر في مصر إحالة أستاذ بالجامعة للتحقيق، بعدما أصدر فتوى أباح فيها سرقة الكهرباء والمياه والغاز.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن جامعة الأزهر قررت إحالة الدكتور إمام رمضان إمام، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، إلى التحقيق "عما بدر منه من فتوى شاذة تتضمن مخالفات فقهية وتعارض مع تعاليم الدين الحنيف".
وأفتى الأستاذ بالأزهر عبر فيديو له على صفحته على مواقع التواصل بجواز سرقة المياه والكهرباء والغاز
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