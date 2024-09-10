الامارات | الشيطان حرضني وطعنتُه أمام ‫الديوانية.. اعترافات صادمة لقاتل الكويتي ناصر الجلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 سبتمبر 2024

شهدت محكمة الجنايات الكويتية، أول من أمس، أول جلسة لمحاكمة المتهم في جريمة قتل المواطن ناصر الجلال بمنطقة هدية، وقررت تأجيل القضية إلى 16 الجاري وذلك لتوكيل محام للمتهم وسداد رسم الدعوى المدنية والاطلاع وتصوير الملف.

وكان من اللافت الاعترافات المثيرة والصادمة التي أدلى بها المتهم بقتل المواطن الكويتي ناصر الجلال أمام القاضي، فقد أُحضر من محبسه واعترف بالجريمة، وقال أمام المحكمة: «لقد حضر الشيطان، وجلبتُ السكين من منطقة الرقة ثم جئتُ إلى منطقة هدية، وقد قمتُ على الفور بطعنه أمام الديوانية لأنهي حياته، ولا توجد أي خلافات شخصية أو مالية بيني وبينه".

وكانت النيابة العامة الكويتية أعلنت في بيان سابق لها بتاريخ 22 أغسطس الماضي، أنها تلقت بلاغاً عن إقدام مواطن كويتي على قتل مواطن آخر في منطقة هدية بأن سدد له طعنة باستخدام سكين.

وقد باشرت النيابة العامة حينها إجراءات التحقيق، وذلك بالانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينته ومناظرة جثة المتوفى ثم قامت بندب إدارة الطب الشرعي.

وكانت وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن وقوع جريمة قتل في منطقة هدية فانتقل رجال الأدلة الجنائية ورجال المباحث إلى الموقع، وفور وصولهم عثروا على جثة المواطن غارقة في الدماء، وكشفت التحقيقات والتحريات أنه تلقى طعنات قاتلة بالسكين على يد المواطن المتهم الذي ألقي القبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في هذه الجريمة البشعة.