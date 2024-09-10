الامارات | بهاتف هو الأول في العالم.. «هواوي» ترد على آيفون 16 سريعاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» اليوم (الثلاثاء) عن أول هاتف محمول قابل للطيّ ثلاث طيات في العالم، بعد ساعات قليلة من إعلان منافستها الأميركية «آبل» عن مجموعة جديدة من هواتف «آيفون» مجهزة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكشف رئيس قسم المستهلكين في الشركة، ريتشارد يو، عن الطراز الجديد من هواتف «هواوي» والمسمى «مايت إكس تي»، خلال مؤتمر عبر الإنترنت للمجموعة من مقرها الرئيس في شنتشن (جنوب الصين)، وستُطرح هذه الهواتف للبيع في 20 الجاري.

وعلى الرغم من أن الهاتف بتصميمه الأحمر والذهبي، يستهدف فئة محددة من الزبائن، إلا أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص سجّلوا مسبقاً ليتلقوا تنبيهاً عندما يصبح متوافراً.

وقال ريتشارد يو خلال عرض الهاتف: «لطالما كانت (هواوي) رائدة في قطاع الهواتف القابلة للطي». وهذا النموذج الجديد الذي يبدأ سعره بـ19999 يوان (أكثر من 2760 دولاراً) «هو الأول في العالم الذي يمكن طيّه ثلاث طيات».

وأضاف «لقد بذلنا جهوداً كبيرة لحل مشكلة الإنتاج الضخم والثقة المحيطة بالمنتج».

وتابع «نحن نجرؤ على تحقيق إنجازات غير عادية. اليوم سنعيد كتابة تاريخ الصناعة مرة أخرى، ونحول الخيال العلمي إلى حقيقة، ونقود عصراً جديداً من الأجهزة القابلة للطي».

ويأتي هذا الإعلان غداة طرح «آبل» مجموعتها الجديدة من أجهزة «آيفون» هي أول هواتف ذكية من تصنيعها مزوّدة بـ«آبل إنتلجنس»، نظامها الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمثل التكنولوجيا الأبرز في سيليكون فالي.

وأكدت «هواوي» أن هاتفها الجديد أنحف هاتف قابل للطي في العالم. وتمتلك «هواوي» بالفعل هواتف قابلة للطي مرتين ضمن منتجاتها، وساعدتها مبيعاتها القوية في الصين على التفوق على سامسونغ إلكترونيكس هذا العام كأكبر بائع لهذه الهواتف على مستوى العالم.

ويؤكد إطلاق الهاتف الجديد، الذي يأتي بعد سلسلة من الإصدارات الناجحة للهواتف الذكية، قدرة «هواوي» على تجاوز العقوبات الأميركية المفروضة عليها، ويعزز موقفها ضد شركة «آبل» في الصين، إذ انتقد بعض المستهلكين هاتف آيفون 16 الجديد بسبب افتقاره إلى ميزات الذكاء الاصطناعي المتوافرة في البلاد.