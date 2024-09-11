الامارات | بيونسيه خارج ترشيحات جوائز موسيقى الكانتري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد المصوتون لجوائز موسيقى الكانتري (الريف) ألبوم «كاوبوي كارتر» للمغنية بيونسيه، بينما غمروا المغني مورغان والن بسبعة ترشيحات أول من أمس.

وسيتنافس والن على جائزة أفضل فنان لهذا العام مع لوك كومز وجيلي رول وكريس ستابلتون وليني ويلسون. وأربعة من الترشيحات التي نالها والن جاءت عن أغنيته «آي هاد سام هيلب».

وسيعلن عن الفائزين بالجوائز في حفل يبث مباشرة على قناة «إيه.بي.سي» في 20 نوفمبر المقبل.

وفي الربيع الماضي أصبح «كاوبوي كارتر» أول ألبوم لامرأة سوداء يحتل المركز الأول في قائمة بيلبورد لأعلى ألبومات موسيقى الكانتري، كما أصبحت «تكساس هولد ام» أول أغنية لامرأة سوداء تتصدر قائمة بيلبورد لأعلى أغنيات موسيقى الكانتري.

وقالت بيونسيه إن ألبوم «كاوبوي كارتر» نتاج تجربة «لم تشعر فيها بالترحيب» في عالم موسيقى الكانتري.