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الامارات | يقتل ابنه بسبب اتصاله بوالدته

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 سبتمبر 2024

عاقبت محكمة الجنايات بمحافظة الإسكندرية المصرية متهماً قتل ابنه، بالسجن لمدة 7 سنوات.

وبدأت القصة بتلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغاً من أحد المستشفيات عن وفاة طفل كان يتلقى العلاج إثر إصابات لحقت به، ليتم فتح تحقيق في ملابسات الواقعة، بحسب صحيفة اليوم السابع.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم على خلافات مع والدة طفليه، ويرفض حديثهما معهما، ويوم الحادث اكتشف أن ابنه اتصل بوالدته عبر الهاتف، وهو ما أغضبه بشدة.

وأحضر المتهم عصا خشبية وحزام جلدي وأنهال بالضرب على ابنه البالغ من العمر 9 سنوات، حتى تعرض لإصابات بالغة دفعته لنقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة، فيما نجت شقيقته التي نالت نصيبها من التعذيب.

وأحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي عاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية للقضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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