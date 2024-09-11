3 علامات على أذنيك تشير لمرض خطير.. احذر القاتل الصامت

محمد اسماعيل - القاهرة - ضغط الدم المرتفع يُعرف بـ"القاتل الصامت" لأنه لا يظهر عادةً بأعراض واضحة، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي إذا ظهرت على الأذنين، يجب عدم تجاهلها لتجنب الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب.

وأوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أن هناك عدة عوامل تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، مثل سوء التغذية واتباع نظام غذائي غير صحي مليء بالملح.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هناك أسبابًا أخرى تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد، مثل التوتر العصبي والنفسي، والأمراض المزمنة مثل السمنة، وقلة ممارسة الرياضة، والتدخين.

وأكدت "نهلة" أن هناك علامات إذا ظهرت حول أذنيك، قد تكون مؤشرًا على ارتفاع حاد في ضغط الدم، ومنها:

- احمرار الأذن.

- طنين الأذن.

- الشعور بضغط على الأذن وكأن المريض تحت الماء.

كما يمكن أن تكون هناك أعراض أخرى، مثل:

- ضيق النفس.

- تشوش الرؤية.

- الصداع.

- الشعور بالدوار.

- الغثيان والقيء.

للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، يُنصح باتباع النصائح التالية:

الابتعاد عن الملح.

- شرب الماء بانتظام.

- الابتعاد عن التدخين.

- تناول طعام صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

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