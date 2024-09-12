عمدة بلدة يستعين بسكان قريته لسبب أغرب من الخيال.. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة وفريدة من نوعها، استعان لوشيانو فريجونيز عمدة قرية فالدوبيادنه في شمال إيطاليا، بسكان قريته لمساعدته في التخلص من وزنه الزائد بمقدار 50 كيلوجراما منذ توليه المنصب قبل 10 سنوات.

وبحسب thestar، لم يستطع عمدة القرية مقاومة الأطعمة اللذيذة التي تشتهر بها بلاده، إضافة إلى التزاماته الاجتماعية كرجل مسؤول عن شؤون قريته، ما تسبب في وزنه الزائد.

وقال العمدة، إن كل هذه اللقاءات مع السكان لا تترك له وقتا لممارسة الرياضة، وغالبا ما يتناول طعامه قبل منتصف الليل، وهو الوقت الذي ينتهي فيه من ممارسة وظيفته، وفي هذه الحالة تكون الوجبة كبيرة الحجم.

ووصل وزن فريجونيز البالغ 47 عاما من العمر إلى نحو 140 كيلوجراما، ليتجه إلى ممارسة رياضة المشي السريع، حتى يتمكن من فقدان وزنه.

وفي بداية فصل الصيف الحالي دعا سكان قرية فالدوبيادنه، إلى الانضمام إليه في ممارسة رياضة المشي، وبلغ عدد السكان الذين يشاركونه في جولات المشي 200 شخص، يجوبون خلالها المناطق الطبيعية الخلابة على سفوح الجبال على مدى ساعة ونصف الساعة.

ويلتقي فريجونيز مع مواطنيه كل خميس، للقيام بجولة من المشي السريع، وهم يتجمعون عادة في ساحة جوجليلمو ماركوني.

والآن بعد التغيير الذي طرأ عليه، يريد أن يشجع الناس على ممارسة مزيد من الرياضة والاعتناء بصحتهم.

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