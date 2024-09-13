5 فوائد صحية عند تناول الفول السوداني 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الفول السوداني هو أكثر من مجرد وجبة خفيفة لذيذة، هذه البذور الصغيرة تحتوي على ثروة من العناصر الغذائية التي تجعلها جزءًا مثاليًا من أي نظام غذائي صحي، حسبما ذكر أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي.

هل تعلم أن الفول السوداني اللذيذ قد يكون له تأثير إيجابي على صحتك ونومك؟

مصدر للبروتين

يحتوي الفول السوداني على كمية جيدة من البروتين، وهو عنصر أساسي لبناء وإصلاح الأنسجة في الجسم، تناول كمية صغيرة منه قبل النوم يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، مما قد يساعد على تنظيم الشهية وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية خلال الليل.

مصدر للدهون الصحية

الفول السوداني غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، وهي نوع من الدهون الصحية التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة القلب.

يحتوي على التربتوفان

التربتوفان هو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يرتبط بالمزاج الجيد والنوم الهادئ. تناول الفول السوداني قبل النوم قد يساعد على تحسين نوعية النوم وجعله أكثر استرخاء.

مصدر للفيتامينات والمعادن

الفول السوداني غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، مثل فيتامين E والمغنيسيوم، هذه العناصر الغذائية تلعب دورًا حيويًا في العديد من الوظائف الحيوية للجسم، بما في ذلك وظائف الجهاز العصبي.

يعزز الشعور بالشبع

يحتوي الفول السوداني على الألياف والبروتين، وهما عنصران يساعدان على الشعور بالشبع لفترة أطول، هذا يمكن أن يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام خلال الليل وتحسين إدارة الوزن.

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