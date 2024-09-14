الامارات | تغريم إيطالييْن 200 ألف دولار لسرقتهما فراشات من حديقة في سريلانكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 سبتمبر 2024

غُرِّم رجل إيطالي وابنه 60 مليون روبية سريلانكية (200 ألف دولار)؛ لمحاولتهما تهريب مئات الحشرات المتوطنة، بما في ذلك 92 نوعاً من الفراشات، خارج حديقة وطنية في سريلانكا. وألقى حراس حديقة «يالا» الوطنية القبض على لويغي فيراري (68 عاماً)، وابنه ماتيا (28 عاماً)، في الثامن من مايو (أيار) الماضي، بعد أن اكتشفوا بحوزتهما جِراراً بها هذه الحشرات.

ووفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فقد أظهرت التحقيقات أن الرجلين استدرجا الحشرات باستخدام مواد جاذبة للحيوانات، وخطّطا لاستخدام أكياس الشمع؛ لحفظها كيميائياً. وأُدين الإيطاليان، في أوائل سبتمبر (أيلول) الحالي، بجمع الحشرات وحيازتها ونقلها بشكل غير قانوني، وحُكم عليهما بدفع أعلى غرامة، على الإطلاق، لجرائم الحياة البرية في سريلانكا.

وقال كيه سوجيوا نيشانثا، أحد حراس الحديقة، لـ«بي بي سي»، إنه «في يوم الحادث، أبلغ سائق سيارة سفاري فريقه من الحراس بأن سيارة مشبوهة كانت موجودة على جانب الطريق، وأن الرجلين اللذين كانا بها غامرا بدخول الغابة ومعهما شبكات اصطياد الحشرات». وحدَّد الحراس موقع السيارة، وعثروا داخل صندوقها على مئات الجِرار التي تحتوي على الحشرات. وأوضح نيشانثا أن «جميع الحشرات كانت ميتة عندما عثرنا عليها. لقد وضعوا مادة كيميائية في الزجاجات، وكان هناك أكثر من ثلاثمائة حشرة».

وواجه الرجلان، في البداية، 810 اتهامات، لكنها خُفّضت لاحقاً إلى 304 اتهامات. وقد يواجهان عقوبة السجن لسنتين، إذا لم يتمكنا من دفع الغرامة، بحلول 24 سبتمبر. وقالت تقارير إخبارية إيطالية إن المتهميْن كانا في عطلة بسريلانكا في ذلك الوقت، وأنهما رهن الاحتجاز هناك منذ وقوع الحادث.

وطالب أصدقاؤهما وزملاؤهما في إيطاليا بالتسامح معهما. وذكرت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية أن «البعض أشار إلى أن الفراشات التي عُثر عليها بحوزتهما ليست لها أي قيمة تجارية». وقال جاغاث جوناواردينا، الخبير في قانون البيئة، لـ«بي بي سي»، إن الغرامة البالغة 200 ألف دولار تُعدّ بمثابة «تحذير للمجرمين» و«سابقة جيدة».