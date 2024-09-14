الامارات | الصين تدعو مواطنيها للزواج والإنجاب في أعمار مناسبة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو مواطنيها للزواج والإنجاب في أعمار مناسبة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 سبتمبر 2024
أعلن يو شيويه جون، نائب رئيس اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن اللجنة ستعزز جهودها للتشجيع على الزواج والإنجاب في أعمار مناسبة، في إطار سعيها لمعالجة الانخفاض المستمر في معدل ، والذي يساهم في تقليص عدد السكان.
وأكد يو أن اللجنة ستعمل أيضاً على تشجيع الشباب على تحمل مسؤوليات الأبوة على نحو مشترك وتبني رؤى إيجابية تجاه الأسرة.
وبحسب وكالة "رويترز"، أوضح يو أن هذه المبادرات تهدف إلى إنشاء ثقافة جديدة تدعم الزواج والإنجاب، مشيراً إلى أن الرجال لا يمكنهم الزواج قبل سن 22 والنساء قبل سن 20 وفقاً للقانون الصيني.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تكافح فيه بكين لزيادة عدد المواليد بعد تسجيل انخفاض للسنة الثانية على التوالي في 2023.
وتعاني العديد من النساء من صعوبة في اتخاذ قرار الإنجاب؛ بسبب ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال وعدم الرغبة في الزواج أو تأثيرات ذلك على حياتهن المهنية في مجتمع لا يزال يفرض أعباء غير متساوية بين الجنسين.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الزيجات في النصف الأول من العام الحالي انخفض إلى أدنى مستوى منذ العام 2013.
يعود جزء كبير من تراجع عدد السكان إلى سياسة الطفل الواحد التي كانت سارية بين عامي 1980 و2015، إضافة إلى التكاليف الباهظة للتعليم التي تقيد القدرة على إنجاب الأطفال.
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