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الامارات | وفاة الفنانة المصرية ناهد رشدي

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة المصرية ناهد رشدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 سبتمبر 2024

توفيت اليوم السبت الممثلة المصرية ناهد رشدي، بعد أن قدمت أكثر من 80 مسلسلا عبر مسيرة فنية حافلة. 

 

وأعلنت نجلة الفنانة عن وفاة والدتها عبر موقع "فيسبوك" قائلة: "لله ما أخذ ولله ما أعطى. انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".

 

وقالت إن صلاة الجنازة على الراحلة ستقام عصر اليوم بمسجد " الكواكبي" بحي " العجوزة" 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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