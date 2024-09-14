الامارات | بسبب غريب ...شركة طيران تطرد مسافرة عمرها 14 سنة من الرحلة وتتركها بمفردها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 سبتمبر 2024

طردت شركة طيران كندية، الشهر الماضي، مسافرةً تبلغ من العمر 14 عاماً فقط من الطائرة، بسبب «اختلال في الوزن»، وفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.

ذكرت هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) أن كاميرون لاركان صعدت على متن رحلة تابعة لشركة «بورتر إيرلاينز» من تورنتو بكندا إلى فيكتوريا في 30 أغسطس (آب) بعد زيارة عائلتها. ومع ذلك، بعد أن جلست على مقعدها، توجهت مضيفة طيران إليها وطلبت منها النزول من الطائرة.

قالت كاميرون: «كنت في حيرة شديدة... اعتقدت أنني سأعود إلى مقعدي. اعتقدت أنهم سيأخذون حقائبي فقط. بمجرد أن نزلت من الطائرة ورأيت أن الباب قد أغلق، بدأت أشعر بالقلق حقاً».

لحسن الحظ، تمكن والد لاركان، الذي أوصلها إلى المطار، من الذهاب لنقها إلى المنزل مجدداً.

أضافت لاركان: «أنا سعيدة فقط لأن والدي كان هناك... لأنه لو لم يأت، لكنت جلست وحيدة».

وعلقت الطفلة في تورنتو طوال الليل وأعادت حجز رحلة لليوم التالي.

أوضحت متحدثة باسم شركة «بورتر إيرلاينز» أن لاركان أُنزلت من الرحلة الجوية بسبب اختلال في الوزن، لكن الموظفين لم يعرفوا أنها قاصر غير مصحوبة بذويها.

قالت المتحدثة باسم الشركة روبين فان تيونينبروك لـ«سي بي سي»: «طلب فريقنا متطوعين للسفر في اليوم التالي إلى فيكتوريا. عندما لم يتقدم أحد، تم اختيار الركاب بناءً على خطط السفر. لم يكن فريقنا على علم في ذلك الوقت بأن كاميرون قاصر».

يمكن للوالدين شراء خطة قاصر غير مصحوب بالأهل لأطفالهم الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً مقابل 100 دولار، وفقاً لتقارير «سي بي سي». الخدمة مطلوبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و11 عاماً. تضمن الخطة عدم إنزال الأطفال من الطائرة.

ومع ذلك، لم يكن والدا لاركان على علم بالخدمة، مما يعني أن شركة الطيران عاملت لاركان كشخص بالغ.

قالت والدتها كاثرين إن الخدمة يجب أن تُقدم تلقائياً للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكثر.

وأضافت: «لقد وضعوا طفلتي في خطر وشيك. لقد كان الأمر إهمالاً تاماً، ولا ينبغي أن يحدث لأي قاصر آخر».