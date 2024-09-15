احذر.. هذه العلامة داخل بؤبؤ العين تنذر بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

مرض السكري هو اضطراب مزمن يؤثر على كيفية معالجة الجسم للسكر (الجلوكوز)، وهو المصدر الرئيسي للطاقة.

يقول الدكتور سعيد شلبي، استشاري الكبد، إنّ مرض السكري يتسبب إما في عدم إنتاج الجسم كميات كافية من الأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن نقل السكر من الدم إلى الخلايا، أو في عدم استجابة خلايا الجسم للأنسولين بشكل صحيح.

ما هي العلامة التي تظهر داخل "بؤبؤ" العين؟

يشير "شلبي" في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أنه تظهر بقع صغيرة داخل بؤبؤ العين نتيجة لتراكم مادة دهنية في الأوعية الدموية الصغيرة، وهي من المضاعفات الشائعة لمرض السكري التي تعرف بـ"اعتلال الشبكية السكري"، وهذا التراكم يمنع الأكسجين من الوصول إلى خلايا الشبكية، مما يؤدي إلى تلفها وتكوين هذه البقع.

لماذا تظهر هذه البقع؟

يوضح اتشاري الكبد، أن ظهور البقع الصغيرة داخل بؤبؤ العين يكون نتيجة عدة عوامل، أبرزها:

- ارتفاع السكر في الدم

يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم على المدى الطويل إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك العين.

- اعتلال الشبكية السكري

هذا المرض يصيب الأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية، وهي الطبقة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين.

أهمية الكشف المبكر

الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري أمر حيوي للحفاظ على البصر، وإذا تم اكتشافه في مراحله المبكرة، يمكن السيطرة عليه وإبطاء تطوره.

أعراض أخرى لاعتلال الشبكية السكري

- تشوش الرؤية

قد تلاحظ صعوبة في رؤية الأجسام بوضوح أو ظهور بقع سوداء أو خطوط متموجة في مجال الرؤية.

- صعوبة الرؤية في الليل

ربما تجد صعوبة في القيادة ليلاً أو رؤية الأشياء في الإضاءة الخافتة.

- فقدان مفاجئ للرؤية

في بعض الحالات، قد يحدث فقدان مفاجئ للرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.

من هم الأكثر عرضة؟

يقول "ِشلبي" أنّ الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ"اعتلال الشبكية السكري" هم:

- مرضى السكري من النوع الأول والثاني.

- الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

- الحوامل المصابات بمرض السكري.

- الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

كيف يمكن الوقاية من اعتلال الشبكية السكري؟

- السيطرة على مستوى السكر في الدم

من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأدوية الموصوفة.

- فحص العين بانتظام

يجب على مرضى السكري إجراء فحص شامل للعين مرة واحدة على الأقل في السنة.

- السيطرة على ضغط الدم والكوليسترول

الحفاظ على مستويات صحية لضغط الدم والكوليسترول.

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