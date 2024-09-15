5 أعراض تكشف ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الكوليسترول الضار هو نوع من الدهون التي تتراكم في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يقول الدكتور سعيد شلبي، أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، لـ"الخليج 365" إنه على الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول الضار لا يسبب أعراضًا واضحة في المراحل المبكرة، إلا أن هناك بعض العلامات التحذيرية التي قد تظهر مع مرور الوقت، وهي كالآتي:

- ألم في الصدر

أحد أكثر الأعراض شيوعًا لارتفاع الكوليسترول هو ألم في الصدر، خاصة عند بذل مجهود بدني، وهذا الألم يحدث بسبب انسداد الشرايين التي تغذي عضلة القلب.

- ضيق التنفس

قد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول ضيقًا في التنفس، خاصة أثناء ممارسة الرياضة أو عند القيام بأنشطة بدنية.

- التعب والإرهاق

يشعر الكثير من الأشخاص المصابين بارتفاع الكوليسترول بالتعب والإرهاق المستمر، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

- الدوخة

قد يعاني بعض الأشخاص من الدوخة، خاصة عند الوقوف فجأة.

- الشعور بألم في الساقين

قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول بألم في الساقين عند المشي لمسافات طويلة، وهذا الألم يختفي عادةً بالراحة.

لا تظهر هذه الأعراض دائمًا، وكثير من الأشخاص المصابين بارتفاع الكوليسترول لا يعانون من أي أعراض ظاهرة، وقد تكون هذه الأعراض ناجمة عن أسباب أخرى، لذا يجب استشارة الطبيب لتشخيص دقيق.

أسباب ارتفاع الكوليسترول

- تناول اللحوم الحمراء والبيض والزبدة والأجبان كاملة الدسم.

- عدم ممارسة الرياضة بانتظام يزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول.

- التدخين يضر الأوعية الدموية ويزيد من خطر تصلب الشرايين.

- بعض الأشخاص يولدون مع استعداد وراثي لارتفاع الكوليسترول.

- بعض الأدوية قد تسبب ارتفاعًا في مستوى الكوليسترول.

تشخيص وعلاج ارتفاع الكوليسترول

يتم تشخيص ارتفاع الكوليسترول عن طريق فحص الدم، وعادةً ما يتم علاجه من خلال تغيير نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، بالإضافة إلى تناول الأدوية في بعض الحالات.

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