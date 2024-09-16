الامارات | إرشادات مهمة لقياس ضغط الدم بشكل صحيح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقياس ضغط الدم بشكل صحيح، ينصح أطباء ألمان بالجلوس والشعور بالهدوء والراحة لبضع دقائق قبل قياس ضغط الدم.

وشدد أطباء الجمعية الألمانية لارتفاع ضغط الدم على أنه لا ينبغي شرب القهوة أو تدخين السجائر قبل إجراء القياس، مع مراعاة قياس ضغط الدم في الوقت نفسه من اليوم، لأن التقلبات المعتادة في ضغط الدم على مدار اليوم يمكن أن تؤدي إلى ظهور قيم خاطئة.

وللحصول على نتائج قياس صحيحة، ينبغي أيضاً أن يكون سوار جهاز قياس ضغط الدم على مستوى ارتفاع القلب. وفي حالة إجراء القياس من العضد ينبغي تمديد الذراع باسترخاء على الطاولة. أما عند إجراء القياس من المعصم فينبغي الاستناد بالكوع على الطاولة، لكي يصبح جهاز قياس ضغط الدم في مستوى ارتفاع القلب.

وعند القياس في عيادة الطبيب يجب أن يكون ضغط الدم أقل من 130/80 ملم زئبقي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً. وعند قياس ضغط الدم في المنزل، الذي عادة ما يكون أكثر استرخاء، يتم طرح 5 ملم زئبقي من القيم العلوية والسفلية.

وتعد الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات والخواتم الذكية التي تقيس ضغط الدم، أقل دقة، ولا يمكنها أن تحل محل أجهزة القياس الدقيقة، ومع ذلك فهي مفيدة، إذ تساعد في مراقبة ضغط الدم، وتعطي مؤشراً تحذيرياً لارتفاع القيم.

• لا ينبغي شرب القهوة أو تدخين السجائر قبل قياس ضغط الدم.