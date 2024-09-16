10 صور لأغلى 4 أنواع عسل في العالم.. لن تتخيل سعر الجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

العسل يعتبر من الأطعمة الغذائية المفيدة كما إنه يتميز بطعمه الحلو وقوامه اللزج ولونه.

ولكن هل تعلم أن هناك أنواع من العسل تعد الأغلى في العالم، هو ما نكشفه لكم وفقا لموقعي "holycitysinner" و "cookist".

عسل إلفيش:

يعد من أغلى أنواع العسل في العالم ويتم إنتاجه في منطقة البحر الأسود بتركيا، ويعرف بنكهته الفريدة ومن الأسباب الرئيسية لارتفاع سعره هو أنه يستخرج مرة واحدة فقط في العام، ويصل سعره حوالي 50 ألف روبية للكيلوجرام (أي ما يعادل 28822) جنيها مصريا.

ويعتبر هذا العسل مفيد جدا للصحة فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية مثل مضادات الأكسدة والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

عسل الجان:

يتم استخراج عسل الجان من الجزء الشمالي الشرقي من تركيا في كهف وادي ساريكاير، ويتميز بقوامه السميك ولون الذهبي المميز، كما إنه يحتوي على نسبة عالية من المعادن ما تجعله يسهم في الوقاية من الأمراض، ويصل سعره 6800 دولار للجرام الواحد (أي ما يعادل 328810) جنيها مصريا.

عسل مانوكا:

يتم إنتاجه من أزهار شجرة مانوكا التي تنمو في أستراليا ونيوزيلندا، ويتميز باحتوائه على بعض المركبات الفريدة ونسبة عالية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تسهم في الوقاية من الأمراض، ويصل سعره حوالي 1780 للجرام الواحد (أي ما يعادل 86070) جنيها مصريا.

عسل السدر اليمني الملكي:

يتم إنتاجه بواسطة النحل الذي يجمع المواد من شجرة السدر الموجودة في اليمن والمملكة العربية السعودية، ويشتهر بفوائده الطبية وبفضل الطلب المرتفع عليه وصل سعر الكيلوجرام الواحد منه إلى 1000 دولار، (أي ما يعادل 48354) جنيها مصريا.

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