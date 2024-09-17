الامارات | شقيق مايكل جاكسون الأكبر.. «تيتو» يغيب عن 70 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي عازف الغيتار الأميركي تيتو جاكسون، عضو فرقة «جاكسون 5» الشهيرة والشقيق الأكبر للنجمين مايكل وجانيت جاكسون، عن 70 عاماً.

وكتب أبناؤه تاج وتاريل وتي جيه، الذين يشكلون الفرقة الموسيقية «ثري تي»، على «إنستغرام» أول من أمس: «بقلوب مثقلة بالحزن، نعلن وفاة والدنا الحبيب تيتو جاكسون، العضو في قاعة مشاهير الروك آند رول».

وأضافوا: «مصدومون وحزينون ومكسورو القلب. لقد كان (والدنا) رجلاً رائعاً، وكان يهتم بالجميع». وقال صديق العائلة ستيف مانينغ لـ«إنترتاينمنت تونايت» إن تيتو جاكسون توفي جراء نوبة قلبية أثناء انتقاله من نيو مكسيكو إلى منزله في أوكلاهوما.

وكان الراحل قد أحيا أخيراً عروضاً موسيقية في ألمانيا والمملكة المتحدة وكاليفورنيا مع أخويه مارلون وجاكي، الذين يطلقون على أنفسهم اسم «ذي جاكسونز».

وبعد التوقيع مع «موتاون ريكوردز» في عام 1969، حققت «جاكسون 5» نجاحاً عالمياً بأغنيات مثل «آي وانت يو باك» و«إيه بي سي» و«آيل بي ذير». وتوفي الأخ الأصغر مايكل الذي حقق نجومية كبيرة في مسيرته الانفرادية في عام 2009 عن 50 عاماً.