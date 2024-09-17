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الامارات | "ميتا" تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 سبتمبر 2024

أعلنت "#ميتا بلاتفورمز" مالكة "فايسبوك" حظر "آر.تي" وشبكة "روسيا سيغودنيا" وشبكات إعلامية حكومية روسية أخرى، وقالت إن وسائل الإعلام هذه تستخدم تكتيكات مخادعة لتنفيذ عمليات تأثير مع الإفلات من الرصد على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة.

 

وقالت في بيان مكتوب "بعد دراسة متأنية، قمنا بتوسيع نطاق إجراءاتنا المستمرّة ضدّ المنافذ الإعلامية الحكومية الروسية. تم الآن حظر روسيا سيغودنيا وآر.تي وكيانات أخرى ذات صلة من تطبيقاتنا حول العالم". 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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