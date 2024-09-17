6 نصائح فعالة تخلصك من الكرش

محمد اسماعيل - القاهرة - الدهون الحشوية ضرورية بكميات قليلة، ولكن عندما تتراكم بشكل زائد، فإنها تفرز هرمونات تزيد من الالتهاب في الجسم، وهذا بدوره يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية.

إليك 6 نصائح يمكنك اتباعها للتخلص من الكرش، وفقا لموقع "Eating Well".

تناول الأطعمة المضادة للالتهابات

التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات، كما يجب تضمين مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

البروتينات

اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يُسهم في زيادة كميات كتلة العضلات ويساعد على تقليل الدهون في الجسم، أو حرق المزيد من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى، تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الجوع والشهية.

التركيز على الألياف

تعمل الألياف على إبطاء عملية الهضم، ما يزيد من الشعور بالشبع ويقلل من الرغبة في تناول المزيد من الطعام.

الانتظام في تناول الوجبات

تناول الوجبات في أوقات منتظمة يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ومنع الإفراط في تناول الطعام.

ممارسة الرياضة بانتظام

إن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا يحرق السعرات الحرارية وتساعد على تقليل دهون الجسم.

إدارة التوتر والنوم

قلة النوم والتوتر يمكن أن يزيدا من هرمونات التوتر التي تعمل على تخزين الدهون وزيادة الوزن.

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