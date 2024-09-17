3 فواكه تخفض الكوليسترول الضار وتقي من أمراض القلب والسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

الكوليسترول الضار يمثل مشكلة صحية تؤثر على العديد من الأشخاص، وعادة ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وتعليقًا على ذلك، الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك بعض الفواكه التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين صحة القلب.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه يمكن إدراج ثلاث فواكه في النظام الغذائي، للمساعدة في تقليل الكوليسترول الضار، وهي:

- التفاح

يحتوي التفاح على ألياف قابلة للذوبان، تعمل على امتصاص الكوليسترول الضار في الأمعاء ومنع امتصاصه في الدم.

- الأفوكادو

غني بمضادات الأكسدة والألياف، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وحماية الشرايين من التلف.

- العنب

خصوصًا الأحمر، يساعد على زيادة مستويات أكسيد النيتريك في الدم، مما يحسن تدفق الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقدمت "عبد الوهاب" عدة نصائح إضافية، لخفض نسبة الكوليسترول الضار في الحسم، وهي:

التنوع في تناول الفاكهة.

- تناول الخضروات الورقية الخضراء.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

الاعتدال في تناول السكريات.

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