أمل جديد .. باحثون يقتربون من لقاح لفيروس سي

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني العديد من الأشخاص حول العالم من الإصابة بالالتهاب المزمن الناتج عن الإصابة بفيروس الكبد الوبائي سي، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الكبد، ويعيش حوالي 58 مليون شخص مع هذه المشكلة الخطيرة، وبحسب ما ذكره موقع studyfinds.



يعمل فيروس سي بشكل مشابه لكورونا في اختراق واختطاف السيطرة على الخلايا البشرية

والآن، اتخذ باحثون من الدنمارك خطوة في الاتجاه الصحيح نحو علاج هذه المشكلة، حيث تمكنوا من تحديد المركب البروتيني الذي يمنح فيروس التهاب الكبد الوبائي سي القدرة على الارتباط بالخلايا وإصابتها.



وكانت هذه المعرفة الخلوية قضية مستمرة في السباق لإنشاء لقاح التهاب الكبد الوبائي سي.

وقال الباحث الرئيسي جانيك برينتو من جامعة كوبنهاغن: "نحن أول من حدد المركب البروتيني على سطح فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، الذي يمكنه من الارتباط بخلايا البشر".

ولم ينجح أي علاج حتى الآن في القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي من العالم، ويؤدي المرض إلى 300 ألف وفاة سنوياً.

ونشرت مجلة "نيتشر" العلمية نتائج البحث، والذي يوضح كيف يتحد بروتينان مغلفان، ويسمح الترتيب الجزيئي لهذه البروتينات بإصابة الخلايا، والتهرب من اكتشاف المناعة.

ورغم اختلاف بنية البروتين، إلا أنه يعمل بشكل مشابه لبروتين سبايك (فيروس كورونا) في اختراق واختطاف السيطرة على الخلايا البشرية.

وقال إلياس أوغستاد، الباحث المشارك: "ستمكننا هذه المعرفة ببنية المجمع البروتيني من تصميم لقاحات مرشحة يمكنها منع الفيروس من إصابة الخلايا".

و"لم يكن الباحثون يعرفون ما الذي يتعاملون معه بالنسبة لطريقة هذا الفيروس، وبالتالي، كانت محاولات إعادة إنتاج هذه الهياكل البروتينية في المختبر تنهار قبل أن تتاح لهم فرصة دراستها".

ويعد تكرار ودراسة المجمعات البروتينية في فيروسات التهاب الكبد الوبائي سي ضرورياً لتطوير اللقاح.

ومع حصول العلماء الآن على معرفة أفضل بالبنية التي تجعل فيروس التهاب الكبد الوبائي سي معدياً للغاية، فإن الأمل في تحقيق اختراق طبي جديد أصبح أقرب من أي وقت مضى.

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