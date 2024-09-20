 3 مشروبات تصيبك بإنتفاخ المعدة في الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - أحمد صلاح يقول، هل تبدأ يومك بكوب من مشروبك المفضل، ولكن هل تعلم أن بعض هذه المشروبات قد تكون السبب وراء شعورك بالانتفاخ والغازات في الصباح؟ دعونا نستكشف معًا بعض المشروبات التي قد تزيد من انتفاخ المعدة، وكيفية اختيار بدائل صحية

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي، إليك المشروبات التي قد تسبب الانتفاخ

- المشروبات الغازية

تحتوي على ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب في تكوين الغازات في المعدة والأمعاء، مما يؤدي إلى الانتفاخ والشعور بالامتلاء.

- العصائر الصناعية

غنية بالسكر والسعرات الحرارية، وتحتوي على مواد حافظة قد تهيج الجهاز الهضمي وتسبب الانتفاخ.

- القهوة بكميات كبيرة

قد تزيد من إنتاج حمض المعدة، مما يسبب تهيج المعدة والانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

- الحليب ومنتجات الألبان

بعض الأشخاص يعانون من حساسية اللاكتوز، مما يؤدي إلى انتفاخ وغازات بعد تناول منتجات الألبان.

- المشروبات التي تحتوي على الكافيين

قد تزيد من إنتاج حمض المعدة وتسبب تهيج الجهاز الهضمي.

بدائل صحية لصباح منعش

الماء الدافئ مع الليمون يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم.

شاي الأعشاب مثل شاي النعناع والبابونج، يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ.

عصائر الفواكه الطبيعية غنية بالفيتامينات والمعادن، ولكن يجب تناولها باعتدال لتجنب زيادة السكر.

الحليب النباتي بديل جيد لمن يعانون من حساسية اللاكتوز.

الماء المنكه بالنكهة الطبيعية

نصائح لتجنب الانتفاخ في الصباح

تناول وجبة إفطار متوازنة

تناول الطعام ببطء ومضغ جيدًا

ممارسة الرياضة بانتظام

تجنب الأطعمة الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان

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