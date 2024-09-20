لا يمكن اكتشافها إلا في الليل.. احذر أعراض مرض قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

السرطان مرض يصيب العديد من الأشخاص، وإذا ترك دون علاج، فقد يسبب مشكلات خطيرة تصل إلى الوفاة، ولهذا السبب من المهم للغاية اكتشاف المرض في أقرب وقت ممكن.

وهذا هو السبب في أن الأطباء يحثون الناس دائمًا على أن يستمعوا إلى أجسادهم بشأن علامات وأعراض السرطان التي قد يغفلون عنها بسهولة أو يخطئون في تمييزها عن شيء آخر، لأن التشخيص والتدخل المبكر يمنحك أفضل فرصة ممكنة للبقاء على قيد الحياة، بحسب express.

وأصدرت مؤسسة أبحاث السرطان قائمة بـ 23 من الأعراض الشائعة والتي يمكن التغاضي عنها بسهولة والتي قد تشير إلى إصابة شخص ما بالسرطان ويجب عليه الاتصال بطبيبه.

وهناك نوع واحد من الأعراض التي لا يمكن اكتشافها إلا في الليل، وهو التعرق الشديد.

من غير الواضح لماذا تتسبب بعض أنواع السرطان في التعرق الليلي، قد يحدث هذا لأن جسمك يحاول محاربة السرطان، قد تكون تغيرات مستويات الهرمونات أيضًا سببًا، عندما يتسبب السرطان في الحمى، قد يتعرق جسمك بشكل مفرط أثناء محاولته تبريد نفسه.

بالطبع، التعرق الليلي قد يكون علامة على شيء آخر، مثل ممارسة الرياضة قبل النوم، أو شرب المشروبات الساخنة في السرير، أو ضبط التدفئة على درجة عالية جدًا.

ولكن إذا بدأ ذلك في الحدوث فجأة، فقد يكون واحداً من 23 من الأعراض الرئيسية للسرطان والتي يجب الحذر منها، وفقاً لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

هناك 23 من الأعراض الشائعة للسرطان التي يجب الانتباه إليها وفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، وهي:

التعرق الشديد أثناء الليل

تعب

نزيف أو كدمات غير مبررة

ألم أو حب الشباب غير المبرر

فقدان الوزن غير المبرر

كتلة أو تورم غير عادي في أي مكان من جسمك

شامة جديدة أو تغيير في شامة

تغيرات الجلد أو القرحة التي لا تلتئم

صوت أجش أو صوت أجش أو سعال لا يزول

سعال الدم

صعوبة في البلع

ضيق التنفس

حرقة المعدة أو عسر الهضم المستمر

تغيرات غير عادية في حجم أو شعور الثدي

الانتفاخ المستمر

فقدان الشهية

تغير في عادة الأمعاء مثل الإمساك أو براز أكثر ليونة أو الذهاب إلى الحمام بشكل متكرر

دم في البراز

نزيف مهبلي غير متوقع بما في ذلك بعد ممارسة الجنس أو بين الدورات الشهرية أو بعد انقطاع الطمث

دم في البول

مشاكل التبول

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية عن اكتشاف السرطان: "من المهم أن نكون على دراية بأي أعراض جديدة أو مثيرة للقلق".

على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون سرطانًا، فمن المهم التحدث إلى طبيب حتى يتمكن من الفحص.

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