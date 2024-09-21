ما تفسير البكاء في الحلم.. مفاجأة مدهشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

كشفت الدكتورة إيمان عبدالله، استشارية العلاقات الأسرية والنفسية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن تفسير البكاء أثناء النوم والاستيقاظ ليلاً مع امتلاء الوجه بالدموع.

وأوضحت استشاري العلاقات الأسرية والنفسية أن البكاء أثناء النوم قد يكون نتيجة لضغوط الحياة، أو القلق بشأن أمر معين، أو الشعور بالحزن والكبت العاطفي، وعندما لا يتم التعبير عن المشاعر بشكل صحيح، يبدأ العقل الباطن في العمل ويفرغ هذه الضغوط على شكل بكاء.

وأضافت أن التقلبات العاطفية والمزاجية، بالإضافة إلى مشكلات الحياة، قد تدفعنا إلى مثل هذه الأحلام، حيث نستيقظ والدموع تملأ خدودنا، مشيرة إلى أن الحل يكمن في البكاء داخل الحلم.

وأكدت أن المشكلات التي نواجهها في حياتنا قد تنعكس في الأحلام، ويستجيب المخ لهذه المشاعر، ما يؤدي إلى إفراز الدموع الحقيقية نتيجة لشدة الحلم. فعندما نشعر بدرجة البكاء في الحلم، يتفاعل الجسم ويأخذ إشارة للبكاء.

وأوضحت أن الحلم يعد امتدادًا للواقع، وعندما تنهمر الدموع فيه، يرسل المخ إشارات بأن الأحزان قد اقتربت من الزوال.

وذكرت بعض الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى هذا النوع من الأحلام:

تحول الحلم إلى كابوس، حيث تكون حركة العين سريعة جداً، مما يسبب الاستيقاظ والدموع.

اضطرابات النوم.

تناول بعض الأدوية أو حدوث التهابات في العين.

واختتمت بالإشارة إلى أنه على جميع الأصعدة، فإن هذا النوع من الأحلام يعد إيجابياً للغاية، إذ يفرغ الهموم والمشاعر السلبية والاكتئاب، فالحزن والبكاء في الأحلام يشير إلى تفريج الكرب والهموم.

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