هل استخدم المصريون السحر في بناء الأهرامات؟.. أسرار عجائب الدنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع

منذ آلاف السنين، ظلت الأهرامات تثير إعجاب العالم بعظمتها وإبداعها، لتصبح معجزات هندسية خالدة، ومع ذلك، انتشرت الخرافات والأساطير حول كيفية بنائها، ما جعل البعض يتساءل: هل من الممكن أن يكون السحر قد لعب دورًا في بناء عجائب الدنيا السبع؟

الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، يشير إلى أن هناك العديد من الخرافات التي تداولها الناس عبر الزمن حول بناء الأهرامات، ومن أشهرها فكرة "العمالة الفضائية"، التي تفترض أن الأهرامات بُنيت بمساعدة كائنات فضائية نظرًا للدقة الهندسية المتقدمة التي كان من الصعب تصورها في ذلك الوقت.

خرافة أخرى تتعلق بـ"العبيد"، إذ يعتقد البعض أن الأهرامات بُنيت بواسطة آلاف العبيد الذين كانوا يعملون تحت ظروف قاسية، بينما تشير الأدلة الأثرية إلى أن العمال كانوا حرفيين ومزارعين عملوا مقابل أجور وتغذية جيدة، حسبما أوضح "شاكر..

يضيف الدكتور شاكر أن البعض يعتقد بوجود "الطاقة السحرية" في الأهرامات، ويُزعم أنها تمتلك قوى خارقة أو تُستخدم لأغراض غامضة، مثل التواصل مع العوالم الأخرى أو الحفاظ على الحكمة القديمة، وهناك أيضًا من يروج لفكرة وجود "شبكات ضخمة من الأنفاق والمدن تحت الأهرامات، مليئة بالكنوز والمعارف المفقودة".

ويشير كبير الأثريين إلى أنّ هذه الادعاءات تعتمد على محاولات يائسة من بعض الجهات التي ترغب في نزع نسب الحضارة المصرية العريقة من المصريين القدماء، مستشهدًا بمحاولات مشابهة من الغرب على مر العصور.

ورغم أن هذه الخرافات ممتعة ومثيرة للاهتمام، إلا أن الأدلة الأثرية والعلمية تدعم فكرة أن الأهرامات بُنيت بواسطة الحضارة المصرية القديمة باستخدام أدوات وتقنيات متقدمة لعصرهم، وليس بفضل السحر أو الكائنات الفضائية أو العمالة الغريبة.

ويؤكد "شاكر" أن كل المكتشفات الأثرية والدلائل تشير بوضوح إلى أن المصريين القدماء هم بناة الأهرام الحقيقيين، فقد تم العثور على المدنية الخاصة بالعمال الذين شاركوا في بناء الأهرامات، إضافة إلى "بردية وادي الجرف" التي توضح كيفية تقطيع الأحجار لاستكمال بناء الأهرامات.

ولم تكن الأهرامات مجرد بناء ضخم من الحجارة، بل كانت تعبيرًا عن عظمة الحضارة المصرية القديمة، التي قامت على المعرفة والعلم والفن والهندسة، ولم يكن للسحر أو الكائنات الفضائية أو القوى الخارقة أي دور في بناء هذه المعجزات، وفقًا لكبير الأثريين.

يشدد "شاكر" على أهمية تعزيز الوعي بتاريخنا الحقيقي ومحاربة هذه الخرافات عبر المناهج التعليمية والإعلام، مؤكدًا أن المصريين القدماء لم يكونوا بحاجة إلى سحر أو قوى خارقة لبناء حضارتهم العظيمة، بل اعتمدوا على العلم والإبداع والعمل الجاد.

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