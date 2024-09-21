فأر يجبر طائرة على الهبوط اضطراريا.. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قالت شركة الطيران الدنماركية إن طائرة اضطرت إلى الهبوط بشكل غير متوقع في الدنمارك، عندما قفز فأر من وجبة أحد الركاب وبدأ يركض حول المقصورة.

كانت رحلة الخطوط الجوية الإسكندنافية تحلق من أوسلو في النرويج إلى مالقة في إسبانيا عندما ظهر الفأر بصوت عالٍ من صينية الطعام - ما أثار خوف الركاب، وفقًا لصحيفة الجارديان .

"صدق أو لا تصدق، كانت سيدة تجلس بجواري... فتحت علبة طعامها وخرج منها فأر"، هكذا كتب أحد الركاب، جارل بوريستاد، على فيسبوك.

وأُجبر الطيار على الهبوط في كوبنهاجن بسبب سياسة تحظر القوارض على متن الرحلات الجوية لأنها يمكن أن تقضم الأسلاك الكهربائية.

وقال ممثل شركة الطيران إن المسافرين تم نقلهم بعد ذلك إلى مدينة مالقة في إسبانيا على متن رحلة أخرى.

وقال الممثل: "هذا أمر نادر الحدوث للغاية، لقد وضعنا إجراءات لمثل هذه المواقف، والتي تتضمن أيضًا مراجعة مع موردينا لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

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