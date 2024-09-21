طبيب يزيل عضو من جسم مريض بالخطأ.. لن تصدق ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، أزال جراح بولاية فلوريدا عن طريق الخطأ كبد رجل أمريكي يدعى "ويليام برايان" بدلا من طحاله، ما تسبب في وفاته داخل غرفة العمليات.

وخضع البالغ من العمر 70 عاما لعملية جراحية بمستشفى أسينسيون ساكريد بولاية فلوريدا بسبب خلل في الطحال، وفقا لموقعي "fox59" و "nbcnews".

وشعر ويليام أثناء تواجده مع زوجته في المنزل بألم في الجانب الأيسر، وتم إدخاله إلى المستشفى وبالرغم من أن عائلته كانت مترددة في إجراء عملية جراحية، ولكن أقنعهم الدكتور توماس شاكنوفسكي وهو جراح عام، والدكتور كريستوفر باكاني، كبير الأطباء في المستشفى، بأنه قد يعاني من مضاعفات خطيرة إذا غادر المستشفى.

وقال "جو زارزور" محامي "برايان" إن الدكتور شاكنوفسكي أجرى عملية استئصال الطحال بالمنظار، وبعد أن أزال كبد برايان قطع الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي الكبد، ما تسبب في فقدان الدم والوفاة.

وصنف الجراح عينة الكبد المستأصلة على أنها "طحال"، ولم يتضح ذلك إلا بعد الوفاة أن العضو الذي تمت إزالته كان "الكبد" وليس "الطحال".

وقال الدكتور "شاكنوفسكي" لزوجة المريض إن طحال زوجها كان مريضا لدرجة أنه أصبح أكبر بأربع مرات من الحجم الطبيعي، وانتقل إلى الجانب الآخر من جسده، ولكن في جسم الإنسان الطبيعي يوجد الكبد على الجانب الآخر من البطن وهو أكبر كثيرا من الطحال.

وأوضحت المستشفى في بيان لها إنها إنها تجري تحقيقا شاملا في وفاة برايان وسوف تأخذ ادعاءات عائلة الضحية على محمل الجد.

وأبلغت الأسرة الشرطة أن طحال "برايان"، وهو سبب الأعراض الأصلية التي ظهرت عليه عند عرضه على المستشفى، لا يزال في جسده.

وأضاف محامي الضحية أن "شاكنوفسكي" ارتكب خطأ مماثلا في عام 2023، عندما أزال أجزاء من البنكرياس لمريض بدلا من الغدة الكظرية، ولكن تم تسوية القضية في سرية.

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