علامة تحدث في أثناء النوم تنذرك أن قلبك في خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

خفقان القلب هو الشعور بأن القلب ينبض بقوة أو بسرعة، وقد يحدث أثناء الليل أو الراحة خلال النهار.

ويمكن أن يكون "خفقان القلب" أثناء الليل علامة على وجود حالة صحية خطيرة، لذا يجب استشارة الطبيب فورا، وفقا لموقع "clevelandclinic".

أعراض خفقان القلب في الليل:

-الرفرفة.

-عدم انتظام معدل ضربات القلب.

-خفقان القلب.

سبب خفقان القلب في الليل:

يحدث عندما ينبض القلب خارج إيقاعه وتسمى هذه الحالة "انقباض البطين المبكر (PVC) أو انقباض الأذين المبكر (PAC)".

ويصاب البعض بخفقان القلب عند الاستلقاء بسبب الوضع الذي ينامون به، ويمكن أن يؤدي النوم منحنيا على جانبك إلى زيادة الضغط داخل الجسم، ما يسبب خفقان القلب، وتشمل العديد من الأسباب الشائعة الأخرى ما يلي:

-القلق والتوتر والاكتئاب

-الجفاف واختلال توازن الإلكتروليتات "وهي معادن في الجسم تتحكم في إيقاع القلب".

-الأدوية مثل: مزيلات الاحتقان الأنفي التي تحتوي على السودوإيفيدرين.

-الوزن الزائد والسمنة.

-الحمى .

-التغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث أو الحمل.

-الكحول والكافيين والشوكولاتة أو الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات أو الصوديوم (الملح) أو السكر أو الدهون.

الحالات الصحية التي تسبب خفقان القلب في الليل:

-فقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء).

-أمراض القلب، بما في ذلك النوبة القلبية أو قصور القلب أو اعتلال عضلة القلب .

-عدم انتظام ضربات القلب).

-انخفاض ضغط الدم أو نقص سكر الدم .

-متلازمة التمثيل الغذائي .

-التهاب عضلة القلب الناتج عن عدوى فيروسية.

-مشكلات الغدة الدرقية، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية.

-أمراض الصمامات .

طرق التعامل مع خفقان القلب أثناء الليل:

-التنفس بعمق.

-شرب كوب من الماء.

الجلوس أو المشي لمسافة قصيرة حول الغرفة مع أخذ أنفاس عميقة.

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