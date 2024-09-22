مشروب يحمي من 3 أمراض خطيرة.. احرص على تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة سوشو الصينية أن شرب القهوة بانتظام قد يقلل من الإصابة بمرض السكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب.

ووجدت الأبحاث أن الذين يشربون كوبين أو ثلاثة أكواب يوميا لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية أو مرض السكري من النوع الثاني، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

واستخدم الباحثون بيانات من 500 ألف بريطاني تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاما.

ووجدوا أن شاربي القهوة المعتدلين (كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميا) كانوا أقل عرضة بنسبة النصف من غير شاربي القهوة للإصابة باثنين أو أكثر من أمراض القلب والأيض.

وهذه أمراض خطيرة ولكن يمكن الوقاية منها بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني ومقاومة الإنسولين ومرض الكبد الدهني.

ووجدت الدراسة التي نُشرت في مجلة Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism، أن المشاركين يحصلون على فوائد مماثلة إذا تناولوا 200 إلى 300 مغ من الكافيين يوميا من طعام أو مشروب آخر.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور تشاوفو كي: "تسلط نتائجنا الضوء على أن تناول كميات معتدلة من القهوة أو الكافيين قد يكون له فوائد بعيدة المدى. وقد يساعد شرب ثلاثة أكواب يوميا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأيض المتعددة".

جدير بالذكر أن حبوب القهوة غنية بالبوليفينول المعزز للصحة، وتشير الدراسات السابقة إلى أن المشروب يجلب مجموعة من الفوائد الطبية، حيث أنه يمكن أن يحمي القلب والكبد ويقلل من خطر الإصابة بالخرف وبعض أنواع السرطان.

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