علامة خفية لارتفاع مستوى السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة يلينا أوستروفسكايا أخصائية الطب الوقائي ومكافحة الشيخوخة أن الحكة في منطقة الأعضاء التناسلية ومشكلات الجهاز البولي المتكررة قد تدل على ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وقالت يلينا: "تلجأ المرأة في حالات كثيرة إلى طبيب أمراض النساء بسبب إفرازات الجهاز التناسلي أو حكة في منطقة الأعضاء التناسلية، وقد يكون السبب ارتفاع مستوى السكر في الدم".

كما أن الرجال الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر في الدم غالبا ما يشعرون بالقلق بسبب مشكلات في الجهاز البولي مرتبطة بالالتهابات لأن ارتفاع مستوى السكر في البول يشكل أرضا خصبة لتكاثر البكتيريا، وفقا لموقع "Gazeta.Ru".

وبالإضافة إلى ذلك يثير ارتفاع مستوى السكر في الدم مشكلات في القلب والأوعية الدموية وخاصة في شبكية العين والكلى والقلب والأطراف السفلى.

وقد يستمر الشخص الذي يشخص ارتفاع مستوى السكر في دمه في نمط حياته المعتاد دون أن يتخذ خطوات لخفضه.

وتكون عواقب هذه الحالة وخيمة على جسمه لأن ارتفاع مستوى السكر في الدم يلحق الضرر في جدار الأوعية الدموية وتفقد مرونتها وقدرتها على توفير المواد المغذية للأنسجة.

ويؤدي هذا بالتالي إلى حدوث نزيف في شبكية العين أو انفصالها وقصور الكلى وكذلك اعتلال الأعصاب السكري، الذي يسبب فقدان نهايات الأعصاب حساسيتها، أو بالعكس يعاني المصاب من متلازمة ألم الأطراف.

اقرأ أيضا:

مربية أطفال تقتل طفلين بطريقة مأساوية وهذا ما حدث

موجودة في منزلك.. 7 أشياء تسبب الطاقة السلبية تخلص منها فوراً

يتناوله كثيرون.. احذر هذا المشروب يدمر الكبد والبنكرياس

يدمر معدتك ويصيبك بالسكري.. تحذير من طعام عدو صحتك الأول

استعدوا للأسوأ.. 3 أبراج ستواجه أزمات مالية قبل نهاية سبتمبر