الامارات | جريمة بشعة في سورية.. ذبح حفيديه وافتعل حريقا لتضليل الشرطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت السلطات السورية القبض على شخص بتهمة قتل حفيديه في محافظة اللاذقية الساحلية بطريقة بشعة، وذلك كما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقالت الداخلية السورية في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، إن المتهم أقدم على قتل حفيديه في منزله بحي قنينص باللاذقية، ثم قام بافتعال حريق لإخفاء جريمته، وإسعاف نفسه إلى المستشفى بعد تعرضه لحروق.

وأوضحت الوزارة أن الشرطة عثرت بعد تلقيها بلاغا باندلاع حريق في المنزل المذكور على جثتي طفلين يبلغان من العمر 3 و8 سنوات.

واكتشفت الشرطة أن الطفلين ذبحا قبل اندلاع الحريق بسكين عثر عليها في موقع الجريمة.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الحريق كان مفتعلا باستخدام أسطوانة غاز.

وأسفرت التحريات عن اعتقال مشتبه به بجريمة القتل وهو جد الطفلين، الذي اعترف بإقدامه على ارتكاب فعلته بسبب خلافات عائلية مع والد الضحيتين.

وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة مع استكمال باقي الإجراءات ذات الصلة والتحقيقات الإضافية اللازمة.