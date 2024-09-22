كيف يؤثر تناول القهوة على مرضى الضغط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة نينغشيا الصينية أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم خطر أقل للإصابة بالخرف مقارنة بمن لا يتناولونها.

كما أن تناول كمية معتدلة من القهوة أو الشاي بانتظام يقلل من الالتهاب ويعزز صحة حاجز الدم في الدماغ وتقليل الخرف، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وحلل الباحثون بيانات نصف مليون شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني.

ووجد الباحثون أن المصابين بارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بمن لم يصابوا بهذه الحالة.

كما وجدوا ارتباط بين تناول نصف كوب إلى كوب كامل يوميا من القهوة أو الشاي وانخفاض خطر الخرف، مقارنة بالذين لا يتناولون أيا من المشروبين.

ولاحظ الباحثون أن نوع القهوة المستهلكة أحدث فرقا، فالأشخاص الذين يطحنون حبوب القهوة بأنفسهم، على سبيل المثال، شهدوا فوائد وقائية أكبر ضد الخرف.

وفسر الباحثون هذه الفوائد الوقائية بأن القهوة والشاي يقللن الالتهابات الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم.

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