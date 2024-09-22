تناولها على معدة فارغة.. 5 مشروبات طبيعية تخفض الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

بدء يومك بمشروب صحي يمكن أن يكون خطوة كبيرة نحو خفض مستوى الكوليسترول، حسبما ذكر حازم علي، استشاري التغذية العلاجية.

ووفقًا لتصريحات حازم علي مع "الخليج 365" إليك بعض المشروبات التي يمكنك تناولها على معدة فارغة.

- عصير الليمون الدافئ

الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الكوليسترول الضار.

اعصر ليمونة واحدة في كوب من الماء الدافئ واشربها صباحًا.

- شاي الأعشاب

بعض أنواع شاي الأعشاب مثل شاي البابونج وشاي الأخضر تحتوي على مركبات تساعد على خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

استمتع بكوب من شاي الأعشاب المفضل لديك كل صباح.

- عصير التفاح

التفاح غني بالألياف والبكتين اللذين يساعدان على خفض الكوليسترول.

احرص على اختيار عصير تفاح طبيعي 100% بدون سكر مضاف.

- عصير الجزر

الجزر غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو مهم لصحة القلب والأوعية الدموية.

اشرب كوبًا من عصير الجزر الطازج في الصباح.

- ماء جوز الهند

ماء جوز الهند غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب، اشرب كوبًا من ماء جوز الهند الطبيعي كل صباح.

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