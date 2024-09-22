هذا المشروب السحري على الريق يحمي كليتك وكبدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

توجد مشروبات صحية يُفضل تناولها على الريق لتحسين وظائف الكبد والكلى، وحماية أعضاء الجسم من التلف، كما أنها تُساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم.

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن من بين هذه المشروبات، يأتي الماء الدافئ مع الليمون كخيار طبيعي بسيط يحمل فوائد صحية عديدة، خاصة للكبد والكلى ومرض السكري.

وأشارت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إلى أن الماء بالليمون يُحفز إنتاج الإنزيمات التي تطهر الكبد من السموم، كما أن الماء الدافئ يُعزز عملية الهضم بكفاءة.

وأكدت أن هذا المشروب يعمل على:

- دعم وظائف الكلى وطرد السموم.

- تنظيم مستوى السكر في الدم.

- تعزيز جهاز المناعة.

- توفير الطاقة.

- حرق الدهون.

- خسارة الوزن.

ما الوقت المناسب لتناول مشروب الماء بالليمون الدافئ؟

ونصحت بأن أفضل وقت لتناول هذا المشروب هو على الريق، قبل الإفطار، مشيرة إلى أنّ كوب واحد يوميًا يعتبر مناسبًا للجسم، مع ضرورة استخدام الليمون الطازج.