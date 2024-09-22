منها نمو العفن.. تحذير من تخزين الخبز الأبيض في الفريزر لـ3 أسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تخزين الخبز في الفريزر طريقة شائعة للحفاظ عليه لفترة أطول، ولكن هناك بعض الآراء التي تحذر من ذلك، وتؤكد أنه يؤثر سلبًا على جودة الخبز وقيمته الغذائية، بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على صحتك.

يقول أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية لـ"الخليج 365" إنّ هناك 5 أسباب رئيسية تجعل من الضروري عدم تخزين الخبز في الفريزر، وهي:

تغيير في النكهة والملمس

فقدان الرطوبة

يؤدي التجميد إلى فقدان الخبز للرطوبة، مما يجعله جافًا ومتصلبًا عند إذابته.

تغيير في النشا

يتحول النشا الموجود في الخبز إلى شكل آخر عند التجميد، مما يؤثر على مذاقه وقوامه.

تكوين بلورات ثلجية

تدمير بنية الخبز

تتسبب بلورات الثلج التي تتكون داخل الخبز عند التجميد في تدمير بنيته الداخلية، مما يؤدي إلى تغيير في قوامه وملمسه.

فقدان القيمة الغذائية

أكسدة الفيتامينات

يتعرض بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخبز للأكسدة عند التجميد، مما يؤدي إلى فقدان جزء من قيمته الغذائية.

نمو العفن والفطريات

تلوث الخبز

على الرغم من أن التجميد يبطئ نمو البكتيريا والفطريات، إلا أنه لا يوقفها تمامًا، عند إذابة الخبز، قد ينمو العفن والفطريات بشكل أسرع إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح.

صعوبة في إذابة الخبز

فقدان الوقت والجهد

قد يكون إذابة الخبز المجمد عملية تستغرق وقتًا وجهدًا، وقد لا تعود به إلى حالته الأصلية تمامًا.

كيف يمكنني تخزين الخبز في الثلاجة؟

تقطيع الخبز

قبل التجميد، قم بتقطيع الخبز إلى شرائح فردية أو قطع صغيرة لتسهيل إذابته واستخدامه.

التغليف الجيد

استخدم أكياس بلاستيكية محكمة الغلق أو وعاءً محكمًا لحماية الخبز من الجفاف والتلوث.

إذابة الخبز بشكل صحيح

قم بإذابة الخبز في درجة حرارة الغرفة أو في الفرن على درجة حرارة منخفضة للحصول على أفضل النتائج.

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