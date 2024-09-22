النزلات المعوية الحادة في أسوان.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

أثارت ظهور حالات من النزلات المعوية الحادة في أسوان اهتمامًا كبيرًا، لمعرفة أسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها، فضلًا عن المخاطر الصحية التي تترتب على الإصابة بها.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ النزلات المعوية غالبًا ما تنتج عن التلوث الغذائي، مما يجعل الوعي بأسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها أمرًا بالغ الأهمية.

أسباب النزلات المعوية

ووفقًا "بدران" خلال حديثه مع "الخليج 365"، فإن بعض الأطعمة أكثر عرضة للتسبب في النزلات المعوية، ومنها:

1. الأطعمة النيئة أو غير المطهية جيدًا

- اللحوم والدواجن والأسماك قد تحتوي على بكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية والشيجيلا، والتي تنتقل من خلال تناول أطعمة ملوثة.

- الألبان غير المبسترة تحتوي على بكتيريا ضارة مثل الليستيريا.

- البيض النيء يحمل خطر السالمونيلا.

- الفواكه والخضروات غير المغسولة قد تكون ملوثة بالبكتيريا أو الطفيليات.

- المأكولات البحرية النيئة قد تحمل بكتيريا أو فيروسات مسببة للإسهال.

- الأطعمة المحفوظة بشكل سيئ التي تُترك في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، قد تكون بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا.

أعراض النزلات المعوية

أوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، الأعراض الشائعة للنزلات المعوية تشمل:

- الإسهال.

- الغثيان والقيء.

- آلام البطن وتقلصات المعدة.

- ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

- الصداع وفقدان الشهية.

- التعب والإعياء.

- الجفاف، الذي قد يتسبب في جفاف الفم والعطش الشديد والدوار.

المخاطر الصحية

أشار "بدران" إلى أنّ النزلات المعوية تشكل خطرًا صحيًا كبيرًا، خاصة للأطفال وكبار السن، ومن أبرز المخاطر:

- الجفاف

فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الفشل الكلوي.

- نقص التغذية

سوء امتصاص العناصر الغذائية، خاصة عند الأطفال.

- اضطرابات الكهارل

مثل نقص الصوديوم والبوتاسيوم.

- الإجهاد المناعي

مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض أخرى.

- الإعياء العام وفقدان الوزن.

دور فصل الصيف

لفت "بدران" إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يزيد من حدوث النزلات المعوية لعدة أسباب:

1. تلف الأطعمة

الحرارة المرتفعة تؤدي إلى فساد الأطعمة، مما يزيد من احتمالية تناول الأطعمة الملوثة.

2. زيادة نشاط البكتيريا

الحرارة والرطوبة توفران بيئة مثالية لتكاثر الميكروبات.

3. سوء حفظ الطعام

قد لا يتم تبريد الأطعمة بشكل كافٍ.

4. غياب النظافة الشخصية

قد يؤدي إلى إهمال غسل اليدين.

نصائح للوقاية

لتجنب النزلات المعوية، ينصح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة بـ:

- غسل اليدين بالماء والصابون.

- الاهتمام بنظافة الطعام وطهيه جيدًا.

حفظ الأطعمة في الثلاجة وتجنب الأطعمة المكشوفة.

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