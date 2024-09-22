لن تصدق ما يفعله البقدونس بكليتيك.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

ربما لا يعلم الكثيرون أنّ البقدونس، تلك العشبة الخضراء الصغيرة التي نستخدمها عادة لتزيين الأطباق، تحمل في طياتها فوائد صحية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بصحة الكلى.

قال محمد الزغبي، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، إن البقدونس يحتوي على مواد غذائية لها تأثيرات إيجابية قوية على صحة الكلى.

ما هي فوائد البقدونس للكلى؟

وتابع "الزغبي"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن البقدونس يعمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على طرد السموم الزائدة من الجسم وتقليل الضغط على الكلى، إلى جانب الكثير من الفوائد التي يمكن ذكر بعضها كالتالي:

مضاد للأكسدة

يحتوي البقدونس على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يساهم في حماية الكلى من الأضرار.

مضاد للالتهابات

يساعد البقدونس على تقليل الالتهابات في الجسم، بما في ذلك الالتهابات التي قد تؤثر على الكلى.

يحافظ على توازن السوائل

يساعد البقدونس على الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وهو أمر مهم لصحة الكلى.

يساعد في طرد حصوات الكلى

تشير بعض الدراسات إلى أن البقدونس قد يساعد في طرد حصوات الكلى الصغيرة.

كيف يمكن الاستفادة من البقدونس لصحة الكلى؟

اغلي حفنة من البقدونس الطازج في الماء لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشرب كوبًا من هذا المغلي مرتين أو ثلاث مرات يوميًا.

إضافة البقدونس الطازج إلى الأطعمة

يمكنك إضافة البقدونس الطازج إلى السلطات، والشوربات، والعصائر.

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