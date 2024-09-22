18 صورة و7 معلومات عن عبير الراجحي صاحبة حفل الزفاف الأسطوري

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مدينة الرياض حفل زفاف أسطوري لعبير الراجحي، ابنة عائلة الراجحي، على رجل الأعمال السعودي سعد البوعينين.

تفاصيل حفل زفاف عبير الراجحي

أُقيم حفل زفاف عبير وسعد على مدار ليلتين، فكان حفل الرجال يوم الجمعة وحفل النساء يوم الأربعاء، وانتشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تفاصيل الحدث، بما في ذلك الديكورات الفاخرة التي تميزت بأسلوب أسطوري، إضافةً إلى حضور العديد من مشاهير العالم العربي، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

لماذا أصبح زفاف عبير الراجحي حديث السوشيال ميديا

أصبح زفاف عبير الراجحي حديث الساعة بعد تداول مقاطع الفيديو التي تبرز الديكورات المبهرة وطاولات الطعام الفاخرة، إلى جانب الهدايا التي وُزعت على الضيوف، ومن أبرز الفنانين الذين أحيوا الحفل نانسي عجرم وإليسا وحسين الجسمي ورابح صقر.

ديكورات فاخرة

تفاصيل الحفل تضمنت تقديم أطباق الشوكولاتة والحلويات للضيوف، ومن المفاجآت المذهلة كانت قاعة الزفاف التي زُينت بحوالي 10 ملايين وردة طبيعية، بحسب صحيفة "المرصد" السعودية.

نجوم الحفل

شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الصف الأول، حيث قدمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الحضور عددًا من الأغاني، بينما ظهرت إليسا بإطلالتها المميزة، كما افتتح الفنان الإماراتي حسين الجسمي الحفل، فيما حضر الفنان رابح صقر.

من هي عبير الراجحي؟

- هي ابنة محمد بن عبد العزيز الراجحي.

- وشقيقة رجل الأعمال وسائق الراليات يزيد الراجحي.

- تُعد عبير سيدة أعمال ومؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي.

- يتابعها أكثر من 300 ألف شخص على إنستجرام.

- تنتمي عائلتها إلى عائلة الراجحي المعروفة داخل وخارج السعودية.

- تمتلك عائلتها مشروعات صغيرة منها سلسلة مطاعم مشهورة.

تظهر عبير حبها للسفر واستكشاف ثقافات مختلفة من خلال حسابها على إنستجرام.

اقرأ أيضا:

مربية أطفال تقتل طفلين بطريقة مأساوية وهذا ما حدث

موجودة في منزلك.. 7 أشياء تسبب الطاقة السلبية تخلص منها فوراً

يتناوله كثيرون.. احذر هذا المشروب يدمر الكبد والبنكرياس

يدمر معدتك ويصيبك بالسكري.. تحذير من طعام عدو صحتك الأول

استعدوا للأسوأ.. 3 أبراج ستواجه أزمات مالية قبل نهاية سبتمبر