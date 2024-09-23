الامارات | روبوت شرطي يلقي القبض على مجرم خطير

تمكن روبوت تابع لشرطة ولاية تكساس الأميركية من احتجاز مجرم والقبض عليه على الرغم من مقاومته اليائسة، وانتشر على الشبكات الاجتماعية فيديو أظهر الاشتباك بينهما.

وقد حُكم على فيليكس ديلاروزا بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة تصنيع ونقل مواد محظورة.

وفي عام 2022، بعد أن قضى ربع مدة عقوبته، تم إطلاق سراحه، ولكن بموجب شروط الإفراج كان عليه ارتداء سوار إلكتروني وعدم مغادرة منطقة محددة.

وقام ديلاروزا بفك السوار واختفى. وتعقبته الشرطة في أحد فنادق تكساس وأرسلت الحرس الوطني مع روبوت لاعتقاله.

وعندما اقترب الروبوت من الباب وفي ذراعه المعدنية علبة غاز مسيل للدموع انحنى فيليكس وألقى غطاء على نظام المراقبة الخاص بالروبوت. ثم أطلق النار عليه عدة مرات من مسدس وخرج من النافذة. فقام الروبوت باستخدام الغاز المسيل للدموع، وتثبيت المجرم على الأرض وإلقاء القبض عليه.