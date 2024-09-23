لعشاق اللانشون.. هذا تأثيره السلبي على الكبد والكوليسترول عند تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

اللانشون من الأطعمة المعالجة التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها يوميًا، سواء في الإفطار أو العشاء، دون النظر إلى تأثيره المحتمل على الكبد ومستويات الكوليسترول في الدم.

في هذا السياق، أوضح الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن اللانشون يحتوي على نسب عالية من الدهون والأملاح، ويخضع لعدة عمليات معالجة مثل التمليح والتدخين والتعليب، مما يزيد من محتواه من الصوديوم والدهون المشبعة.

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الدهون المشبعة في اللانشون ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن الأملاح العالية ترفع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي في الأزمات القلبية والأمراض المزمنة.

وتابع أخصائي التغذية العلاجية، أن زيادة الدهون في النظام الغذائي تؤدي إلى تراكمها في البطن، مما يزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي، وهي حالة تحدث عندما تتراكم الدهون في خلايا الكبد، مما قد يؤدي إلى التهاب وتليف الكبد في الحالات الشديدة.

ونصح بضرورة تقليل تناول اللحوم المصنعة واستبدالها بأطعمة غنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات الكوليسترول الضار، والحفاظ على وزن صحي، الذي يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد وارتفاع الكوليسترول.

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