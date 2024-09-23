رجل يكتشف بالصدفة أنه يدفع فاتورة كهرباء جاره منذ 18 عاما - لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، اكتشف رجل مقيم في مدينة فاكافيل بـ كاليفورنيا أنه كان يدفع فاتورة كهرباء جاره لمدة 18 عاما دون أن يدرك.

ولاحظ "كين ويلسون" ارتفاع فواتير الكهرباء لديه، لذا اتخذ تدابير لتقليل استهلاكه، بحسب ما ذكر موقع "news18".

وعندما فشلت محاولاته قرر إجراء مزيد من التحقيقات والبحث وراء سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.

واشترى جهاز لتتبع استهلاكه للكهرباء واكتشف أن العداد الخاص به يستمر في العمل حتى أثناء انقطاع التيار.

ثم اتصل ويلسون بشركة PG&E بشأن المشكلة، ما دفعهم إلى إرسال مختص للتفتيش.

وأكدت شركة الكهرباء أن ويلسون كان يدفع فاتورة الشقة المجاورة له منذ عام 2009 أي بعد ثلاث سنوات من انتقاله إليها.

وقال متحدث باسم شركة PG&E: "توصل تحقيقنا الأولي إلى أن رقم عداد شقة العميل كان يرسل إلى شقة أخرى منذ عام 2009".

واعترفت الشركة بخطئها واعتذرت عن الإزعاج الذي تسببت فيه.

وجاء في بيان الشركة: "نحن ملتزمون بتصحيح الوضع مع العميل".

وحثت الشركة عملائها الآخرين على التحقق من أرقام العدادات لتجنب حدوث مشكلات مماثلة.

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