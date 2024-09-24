ما أسباب ومضاعفات "تخلخل الأسنان"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تخلخل الأسنان من المشكلات الشائعة التي تسبب إزعاجا للكثيرين، حيث يؤثر على صحة الفم وجماليته، ويؤدي إلى صعوبة في المضغ والتحدث.

وفقا لوكالة "فيستي رو" الروسية، إليك أسباب وعواقب هذه المشكلة:

أسباب تخلخل الأسنان

أمراض اللثة والتهاباتها.

الحشوات غير المناسبة أو التالفة.

تآكل الحشوات.

صرير الأسنان.

العوامل الوراثية.

بعض الأدوية، مثل أدوية الربو وبعض أدوية القلب، جفاف الفم.

عواقب تخلخل الأسنان

يؤدي تخلخل الأسنان إلى العديد من المشكلات، منها:

صعوبة في المضغ والتحدث.

مشكلات في الهضم.

انخفاض الثقة بالنفس.

فقدان الأسنان.

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