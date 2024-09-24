دراسة تكشف علاقة مرض بالرحم بمشكلات في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود صلة بين مرض الانتباذ البطاني الرحمي وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ما هو الانتباذ البطاني الرحمي؟

الانتباذ البطاني الرحمي هو حالة صحية تصيب النساء، حيث ينمو نسيج مشابه لنسيج بطانة الرحم خارج الرحم، متجها إلى الأعضاء المجاورة مثل المبيضين وقناتي فالوب.

تتسبب هذه الحالة في آلام شديدة ومشكلات في الخصوبة، وتؤثر على حياة المرأة بشكل كبير، وفقا لموقع "هيلث داي".

الصلة بين الانتباذ البطاني الرحمي وأمراض القلب

أجرى فريق بحثي من جامعة كوبنهاغن دراسة شملت أكثر من 60 ألف امرأة مصابة بالانتباذ البطاني الرحمي، وقارنوا بينهن وبين مجموعة أخرى من النساء السليمات.

وكانت النتائج مفاجئة، حيث أظهرت الدراسة أن النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 35%، والسكتة الدماغية الإقفارية بنسبة 20% مقارنة بالنساء السليمات.

أشار الباحثون إلى أن الالتهاب المزمن المرتبط بالانتباذ البطاني الرحمي يؤدي دورا مهما في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تٌسهم العوامل الهرمونية والوراثية في هذه العلاقة.

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